Kronen Zeitung: 20 тысяч вооруженных мигрантов готовят прорыв в ЕС

Европу ожидает нашествие вооруженных мигрантов из Ближнего Востока и Африки. Как сообщило австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии, пакистанцы, иранцы, алжирцы и марокканцы, запасшиеся ножами, готовы к прорыву через боснийско-хорватскую границу.

По данным австрийской полиции, среди мигрантов практически нет женщин и семей. 95 процентов — молодые мужчины. По приблизительной оценке, хорватский спецназ готовится противостоять 20 тысячам агрессивных мигрантов. Они уже пытались зарезать хорватского полицейского.

Среди толпы нет беженцев из Сирии, а мигранты стремятся попасть в Германию или скандинавские страны.

В конце октября 250 мигрантов заблокировали контрольно-пропускной пункт "Малевац" на боснийско-хорватской границе, а затем прорвала полицейское заграждение. Атакующих удалось остановить только спецсредствами.

В Боснии и Герцеговине ожидает, что до конца года через страну в ЕС попытаются проникнуть 50 тысяч человек.