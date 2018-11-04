Бурятия и Забайкалье сменили округ

Бурятия и Забайкальский край стали дальневосточными территориями.

Республика Бурятия и Забайкальский край сменили сибирскую "прописку" на дальневосточную. Данное решение изложено в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в Дальневосточный федеральный округ входят 11 территорий: две республики (Якутия и Бурятия), четыре края (Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский), три области (Амурская, Магаданская, Сахалинская), а также Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Руководителю администрации президента поручено утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия.