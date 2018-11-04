"Русский марш" и митинг в Москве прошли спокойно

У станции метро "Щукинская" в Москве закончились шествие "Русский марш" и митинг.

Количество участников двух мероприятий достигло 5 тысяч человек.

Акции прошли мирно, без задержаний, передает РИА Новости.

4 ноября в России отмечается День народного единства. "Русский марш" также проводится 4 ноября, в 2014 году акция закончилась возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.