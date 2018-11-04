Пассажиры треснувшего "Боинга" улетели в Китай резервным бортом

Пассажиры "Боинга-737", летевшего из Новосибирска в китайский город Санья и севшего в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле, вылетели в Китай резервным бортом. Факт аварийной посадки самолета проверяет красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

Пилоты "Боинга" авиакомпании NordStar во время полета заметили растрескивание внешнего слоя лобового стекла. На борту лайнера находились 167 пассажиров и семь членов экипажа. Для безопасной посадки в Красноярске самолет в течение нескольких часов был вынужден вырабатывать топливо.

По информации аэропорта Красноярска, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. В воздушной гавани также отметили, что еще до посадки лайнера пассажиров там ожидал резервный борт.