Новая Каледония решила не отделяться от Франции

Жители Новой Каледонии — заморского департамента Франции — проголосовали против отделения от Пятой республики. На референдуме, состоявшемся 4 ноября, 56,8 процентов проголосовавших высказались против независимости. На участки пришли 80 процентов имевших право голоса, пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон гордится выбором каледонцев: "Я хочу заявить, что горжусь тем, что мы вместе прошли этот этап в истории".

Новая Каледония сохранит статус особого французского административно-территориального образования. Макрон гарантировал жителям те же права и свободы, что и у сограждан на материке, а политическим силам Новой Каледонии предложил диалог.