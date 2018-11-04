"Своего рода лунатизм": музыкант Роман Гринев упал с 17-го этажа

В Москве на 42-м году жизни погиб джазовый бас-гитарист Роман Гринев, об этом сообщили его близкие в Facebook. Музыкант выпал с балкона 17 этажа. Близкие подозревают, что причина трагедии — лунатизм.

Продюсер Виктор Радзиевский называет обстоятельства трагедии странными, но отмечает, что после серьезной травмы головы, полученной два года назад во время уличного грабежа, Роман страдал кратковременными нарушениями памяти и парасомническим расстройством, схожим с лунатизмом.

Роман Гринев был известным джазовым бас-гитаристом, сооснователем группы FusionPort. У погибшего музыканта остался несовершеннолетний сын. Дата прощания с погибшим будет объявлена позже.