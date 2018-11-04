Смертельное ДТП на Кубани: поезд протаранил машину

В Краснодарском крае столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд.

"Лада Гранта" выехала на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но столкновение все же произошло.

В результате аварии погиб пассажир "Лады", водитель пострадал.

Поезда продолжают движение по расписанию, передает "Интерфакс".