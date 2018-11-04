Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II

Опираться на то, что объединяет страны и народы, а не на текущие противоречия сегодняшнего дня призвал, вручая госнаграды за вклад в развитие отношений с Россией представителям зарубежных государств, президент РФ Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград приурочена ко Дню народного единства, который в России отмечают 4 ноября, напоминает ТАСС.

Перед этим мэр испанской Малаги Франсиско де ла Торре Прадос, награжденный медалью Пушкина, напомнил, что что в XVIII веке императрица Екатерина Великая высоко оценила вино из его города и на один год постановила отменить ввозные пошлины на этот напиток. По словам Владимира Путина, лауреаты госнаград "доложили о том, что и как они делают, как они относятся к русской культуре и истории", после чего, безусловно, у каждого возникает "образ того, к чему мы все должны стремиться — сотрудничества, дружбы и взаимодействия".

По словам российского президента, опираясь на то, что нас объединяет, мы будем поступать так, как Екатерина Великая: не только отменять взаимные пошлины и прочие ограничения, но и активно вместе идти вперед на благо наших народов.

День народного единства установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских войск в 1612 году. Ранее сегодня президент Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а также осмотрели выставку "Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России"​​​ в "Манеже".