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Российские СМИ на Украине 1 час назад

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4 ноября 201819:18 Дмитрий Киселёв

Украина: санкции и месть журналистам

Россия вводит санкции в отношении Украины. 1 ноября уже стало ясно, какие. Во исполнение Указа Президента нашей страны Правительство опубликовало список физических лиц и компаний Украины, на которые российские санкции распространяются. В первом списке — 322 фамилии.

Среди них — министр внутренних дел Арсен Аваков – "пасет" националистические батальоны, обкладывает персонально данью украинские фирмы, держит в страхе самого Порошенко, покрывает преступления в отношении журналистов, зарабатывает грязные деньги на гражданской войне с Донбассом. Вам, может, запомнилась перепалка Авакова с Саакашвили.

Еще один персонаж из российского санкционного списка — Мустафа Джемилев. Лидер незаконного в России Меджилиса крымско-татарского народа — организации, скрывающей свои цели и сориентированной на подрывную деятельность в Крыму. Сейчас Джемилев — депутат Верховной Рады. Прославился организацией всевозможных "блокад" Крыма.

Далее по списку — герои госпереворота в Киеве в 2014 году:

- Юрий Луценко — ныне генпрокурор Украины;

- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;

- Андрей Парубий — комендант Майдана 2014 года, раздававший оружие снайперам, чтобы те палили как по "Беркуту", так и по участникам митинга, ныне — спикер Верховной Рады;

- Александр Турчинов. Исполняя обязанности главы государства после госпереворота, начал гражданскую войну на Донбассе, отправив туда танки и авиацию. Ныне — секретарь Совбеза Украины;

- Юлия Тимошенко — лидер президентского рейтинга в канун весенних выборов на Украине. Уже формирует свой так называемый "военный кабинет"%

- Игорь Мосийчук — мародерствовал в составе батальона "Азов" в Донбассе. Ныне — депутат Верховной Рады;

- Семен Семенченко — еще один каратель, командир батальона "Добнбасс", депутат Верховной Рады;

- конечно же, лидер "Правого сектора" (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош;

- и куда деться от Антона Геращенко — тоже депутата, того, кто заочно арестован в России за призывы публиковать на сайте "Миротворец" личные данные российских военных в Сирии;

- есть и Порошенко, но не Петр, а его сын Алексей Петрович. Как привет самому олигарх-президенту, ведь глав государств в санкционные списки не включают;

- экс-премьер Арсений Яценюк;

- брызжущая русофобией Ирина Фарион;

- основатель и лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Все они и остальные — из более чем трех сотен персон из санкционного списка России — причастны к тому, что Украина развалилась, деградировала и утратила хоть какую-то перспективу. Сейчас это — несостоявшееся государство, которое выпрашивает у МВФ так называемый кредит stand by, который дается лишь на несколько месяцев и лишь тем, кто не может оплатить проценты по ранее выданным кредитам. Позор для страны с лучшими стартовыми позициями при выходе из СССР!

Нынешний украинский режим чувствует себя столь уязвимо, что мстит журналистам. Их убивают — расстреливают, взрывают — изгоняют из страны. Редакции газет громят, а телестудии поджигают.

Уже полгода в тюрьме гноят журналиста Кирилла Вышинского — руководителя портала РИА Новости Украина. Обвинение в госизмене абсурдно. Кирилл — узник совести и еще заложник, арестованный лишь для обмена на кого-то из милых Киеву террористов, осужденных в России.

2 ноября, в Международный день борьбы против безнаказанности преступлений, в отношении журналистов у посольства Украины в Москве прошла массовая акция под лозунгом: "Волю Кириллу Вышинскому!" В ней приняли участие журналисты — коллеги и друзья Кирилла, дело которого позорно шито белыми нитками.

"Он держится просто поразительно и потрясающе! И вызывает в очередной раз, раньше он только своей профессиональной деятельностью вызывал у многих даже преклонение, восхищение. Но сейчас еще и просто чисто своими человеческими мужскими качествами", — сказала Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня".

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером прокомментировал дело Вышинского.

"Кирилл Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине в условиях, когда там медийное пространство, по сути дела, вычищено от любых российских средств массовой информации", — заявил глава российского МИД.

Текст: "Вести недели"

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