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Раскол в православном мире 31 минута назад

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4 ноября 201821:30 Николай Васильев

Община Константинополя во Флоренции перешла в РПЦЗ

Нынешний киевский режим умудрился внести новый раскол и в Православную Церковь.

Микроавтобус с монахами припарковался на Манежной площади перед самым открытием выставки "Сокровища музеев России". Единственный немузейный экспонат на выставке — икона Божией Матери "Умиление" из Псково-Печерского монастыря. Настоящая святыня. Ее и встречают в Москве как святыню.

За 500 лет икона покинула монастырские стены всего третий раз. В XVI веке ее привозили в осажденный поляками Псков — город выстоял. В 1812-м образ вдохновлял защитников Полоцка — Наполеон там не смог пробиться к Петербургу и отправился в Москву. Президенту России и Патриарху всея Руси, которые в День народного единства открыли выставку в Манеже, показали, какая история может стоять за каждой из старинных икон.

"Икона — это отображение духовного мира человека. Рассказ об открытии человеком Бога — вот главное содержание иконы. Преподобный Сергий Радонежский — это основание и строительство будущей Троице-Сергиевой лавры. Икона рассказывает о событиях XIV века, а сама она написана уже в XVIII", — отметил Тихон (Шевкунов) — председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский, куратор проекта "Россия — моя история".

В XXI веке самым актуальным для мирового православия становится вопрос о сохранении единства. Патриарх Константинопольский Варфоломей незаконно вторгся на Украину — колыбель Русской Церкви. Чем это опасно, Патриарха Московского Кирилла спросили участники фестиваля "Вера и слово".

"Ставки очень велики. Заказ на разрушение нашей Церкви имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, а борьба за разрушение единственной мощной Православной Церкви в мире. И кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему мы — остров свободы? Потому что мы свободны от оболванивания" – подчеркнул Патриарх Кирилл.

Как, если не попыткой оболванить людей, назвать умозаключения Иова Гечи? Канадец, сын украинских эмигрантов, архиепископ Телмесский — это Константинопольский Патриархат — договорился до того "Украинской Православной Церкви Московского Патриархата больше не существует, а все архиереи на Украине теперь — архиереи Константинопольского Престола".

"Статус владыки Иова в Константинопольском Патриархате не является ключевым, поэтому данное заявление является лишь его личной позицией", — отметил Климент (Вечеря) — председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский.

Позиция верующих на Украине очевидна. Через 25 лет после раскола сторонники лжепатриарха Михаила Денисенко — в абсолютном меньшинстве. Прихожан канонической Церкви Московского Патриархата — в два с половиной раза больше.

"Мы — патриоты своей страны. Каждый из нас трудится во благо нашей страны. Но, когда нам говорят, что даже название нашей Церкви от нас отнимут, мы спрашиваем: а что, мы люди второго сорта? Разве мы не граждане Украины, разве мы не платим налоги? Этот путь уже проходили в некоторых странах, когда разделяли своих граждан на своих и чужих. Все это заканчивалось печально и для народа, и для государства", — напомнил Антоний (Паканич) — митрополит Бориспольский и Броварский, управляющий делами Украинской Православной Церкви.

Эту проповедь слушали больше ста тысяч паломников. В день памяти почитаемой на Украине монахини Алипии они собрались в Свято-Покровской Голосеевской пустыни на окраине Киева. Молились также о сохранении единства законной Украинской Православной Церкви и здравии законного митрополита Киевского Онуфрия.

"Удивляет, что среди тех политиков, которые очень серьезно взялись за этот вопрос, в основном люди, которые к христианству не имеют отношения. Сейчас такое время в Украине, что даже первоклассник знает, откуда что идет. Четко живем по тем раскладам, которые нам дает Вашингтон. Тянут, тянут, а люди, наоборот, бегут сильнее в ту сторону, где истинная Церковь", — говорят верующие.

Епархии Украинской Православной Церкви одна за другой принимают решения оставаться в составе Московского Патриархата. О верности канонической Церкви заявила Харьковская кафедра, еще раньше — Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Ровенская и Кировоградская. На этом фоне президент Порошенко в очередной раз поехал к Патриарху Варфоломею и в Стамбуле подписал соглашение о сотрудничестве. Кстати, о киевском лжепатриархе Денисенко в хвалебном славословии даже не вспомнили.

"Этот договор поможет ускорить предоставление автокефалии Православной Церкви на Украине", — заявил Патриарх Константинопольский

"Призываю украинцев молиться, — сказал, в свою очередь, Порошенко. — Молитесь за мир, за единство украинской Церкви, за то, чтобы Господь не допустил провокаций и крови".

"Их всех расстреляли в харьковской тюрьме", — это наместник Киево-Печерской лавры — о мучениках ХХ века. Обсуждая с Патриархом фотовыставку о возрождении обители, делились тревогой о будущем святынь. Ведь украинские раскольники и не скрывают: как только Константинополь издаст томос об автокефалии, радикалы намерены захватить храмы и монастыри.

"Против нас выступают все силы ада, но мы с Богом, и нам нечего бояться. Я сегодня здесь, и наша братия вся поддерживает Патриарха. Практически я всю братию постригал и не могу сказать, что у нашей братии есть какие-то шатания", — рассказал Павел (Лебедь) — наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

Вместе с украинскими верующими — весь православный мир, за исключением стамбульских иерархов, конечно. И гиперактивность украинских политиков в делах Церкви никто, кроме стамбульских священников, не приветствует. Как отмечали на Конгрессе соотечественников в Москве, когда чиновники не вмешиваются, именно русские храмы за рубежом объединяют православных из всех бывших республик Советского Союза, и прихожане самых разных национальностей не стесняются называть себя русскими по духу.

"Не могу сегодня не сказать и об усилиях Русской Православной Церкви, других наших традиционных конфессий. Хочу поблагодарить за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, прежде всего, для тех, кто это делает", — заявил Владимир Путин.

Конгресс соотечественников по традиции проходит накануне Дня народного единства. Еще одной традицией праздника стали выставки из цикла "Россия — моя история", неизменно привлекающие внимание тысяч россиян. Новая экспозиция — это 280 живописных сокровищ из 50 музеев страны. Увидеть хрестоматийные шедевры и малоизвестные работы Васнецова, Шишкина, Маковского, Нестерова, Коровина, Поленова, Серебряковой и других авторов можно до 25 ноября в столичном Манеже.

"Подчеркну особый смысл и значимость этого проекта, который отражает единство громадного культурного пространства нашей тысячелетней страны. Нынешняя экспозиция создавалась с активным участием региональных музеев и картинных галерей. Масштаб и содержание выставки оставляют действительно незабываемое, неизгладимые впечатление, и понимаешь, насколько богаты мы талантами, как много могут совершить наши удивительные, порой весьма скромные, но яркие, чудесно и безгранично одаренные сыны и дочери России", — сказал глава государства.

Не может быть история либо черной, либо белой. И сколько ни перекрашивай, например, Илью Репина, Архипа Куинджи или Ивана Айвазовского в цвета украинского флага, для всего мира они — великие русские художники, а их работы — золотой фонд мирового искусства.

Насколько многогранной получилась выставка сокровищ музеев России, можно судить хотя бы по тому, что рядом с портретами царей здесь можно увидеть плакатную патетику времен первых пятилеток. Вот такая она — Россия и ее история.

А история — на стороне Русской Церкви. Государственный исторический музей обнародовал переписку XVII века между Москвой, Константинополем и Иерусалимом. Бумаги подтверждают очевидное: после двух веков польского владычества Киевская кафедра возвращалась в Русскую Церковь именно на том основании, что с Киева Русская Церковь и начиналась.

Владыка Тихон подчеркивает: из истории страницы не вырвешь. Так, культурный код древних икон тайно пробивался в искусство даже в эпоху застоя, как в картине Виктора Иванова "На Оке" 1972 года.

"Те же самые мотивы. Храм, но только без крестов. Светлый, красивый. Мать с ребенком — это вечная тема. Настоящее искусство и показывает настоящую жизнь", — уверен владыка Тихон.

И как бы советская власть ни притесняла Церковь, из эпохи богоборчества именно Церковь вышла победителем. Вот и сейчас община Константинопольского Патриархата во Флоренции решила разорвать с патриархом-раскольником Варфоломеем и перешла в Русскую Зарубежную Церковь. Современных гонителей православия на Украине история, видимо, ничему не учит.

Текст: "Вести недели"

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