Ханю с тремя рекордами победил на финском этапе Гран-при

В Хельсинки завершился третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект наград в воскресенье, 4 ноября, разыграли мужчины в одиночном катании. Абсолютную победу одержал японец Юдзуру Ханю.

Сначала в субботу Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу, набрав 106,96 балла. В произвольной программе японец смог повторить успех и получил от судей 190,43 балла, что тоже является лучшим мировым достижением. Кроме того, он побил рекорд и по сумме за два проката — 297,12 балла.

Вторым на этапе в Хельсинки стал чех Михал Бржезина (257,98), третьим — южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван (243,19). Лучший из россиян — Михаил Коляда — занял четвертое место (238,79), Андрей Лазукин — шестое (218,22).