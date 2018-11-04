Двенадцать человек пострадали при падении с дороги пассажирского автобуса в Турции

В воскресенье, 4 ноября, в турецком городе Гельджюк, расположенном в провинции Коджаэли на северо-западе страны, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

Маршрутное транспортное средство по неустановленной пока причине выехало за пределы проезжей части, скатилось по склону и рухнуло между домами.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали 12 человек, находившихся в салоне автобуса. Состояние трех травмированных оценивается как тяжелое.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств ЧП.