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4 ноября 201823:00

Почему наши соотечественники стоят в очереди за гражданством РФ годами

Автор: Дмитрий Киселёв

Президент Путин принял участие в работе VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. После развала СССР за пределами Российской Федерации остались десятки миллионов русских и тех, кто считают русский язык родным. Еще шире понятие "русский мир". Достаточно сказать, что в мире на русском говорят под 300 миллионов человек. Понятно, что жизнь соотечественников, защита их прав за рубежом и, что особенно важно, права вернуться на Родину для Путина — особая тема.

"Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на Родину растет. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса. Я знаю не понаслышке, знаю, что проблем здесь еще очень-очень много. Будем вместе с вами анализировать эти проблемы, избавляться от них", — пообещал глава государства.

Также Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Ее важная цель — разбюрократизировать, облегчить процедуру получения российского гражданства для соотечественников.

Автор: Ярослав Красиенко

Границы вспаханных полей он легко определяет даже в предрассветной тьме — это все его, родное. После десяти лет жизни в Германии доктор биологических наук россиянин Алексей Жаров вернулся на родину выращивать экологически чистые овощи в 150 километрах от Москвы. Он перевез сюда всю семью. Жена — тоже русская, из Киргизии. В Германии жила с середины 90-х.

"Я себя никогда в Германии не чувствовала немкой, я всегда знала, что я русская, я всегда за это стояла", — сказала Неля Жарова.

Но российский паспорт удалось оформить лишь рожденному в Германии сыну. А его мама каждые три месяца выезжала в Мюнхен делать новую визу. Гражданство она не может получить уже три года.

"Указывают одну ошибку, отправляют тебя назад. Ты приходишь с исправленной ошибкой, тебе говорят: у тебя еще здесь тоже неправильно, приходите через три месяца. Приходишь через три месяца, а у тебя еще вот тут что-то. А то, что мы тебе говорили, это на самом деле необязательно", — рассказал Алексей Жаров. "Каждый раз у меня руки опускаются, когда я туда прихожу, вижу эту толпу", — вспоминает Неля.

Воронеж. Полночь. У здания Миграционного управления посетители записываются в очередь. Утром — обязательная проверка списков. Чтобы попасть на прием, ночевать лучше здесь же в машине.

Одна из семей — из Центральной Азии. В Воронежской области вместе с детьми живет уже год. Российское гражданство — недостижимая пока мечта.

Сегодня у российских соотечественников есть три одинаково непростых способа обрести гражданство исторической родины: воспользоваться программой переселения, получить статус носителя русского языка или добиваться паспорта на общих основаниях.

Сложнее всего тем, кто оформляет разрешение на временное проживание, вид на жительство или российское гражданство в Москве и Подмосковье. Оформить все нужные бумаги с первого раза не получается почти никогда.

Документы одной из многодетных семьи в Миграционной службе проверяют с пристрастием. Профессиональный филолог, специалист по русскому языку и литературе вынуждена была сдавать экзамен на знание языка. Могла бы работать учителем, но учит пока лишь свою дочь. Ее супругу, который работает и платит налоги в российский бюджет, вот уже четыре года не дают даже разрешения на временное проживание. Без него за любое обращение с ребенком к врачу нужно платить.

"Сложилось ощущение, что, несмотря на то что мы этнически принадлежим к этой же группе, мы не нужны на исторической Родине", — жалуется Таисия Шахмина.

На отчаянии людей, теряющих всякую надежду, зарабатывают сотни частных контор. Многие выдают себя за официальные представительства Миграционной службы. Вот офис одной из таких фирм. Вместо обещанной бесплатной консультации сразу выставляют счет. Средняя ценовая политика РВП по Москве — от 30 до 50 тысяч. При виде на жительство — от 40 до 70.

Еще одна семья — из Азии. Люди купили в России жилье, хотят, чтобы внуки росли здесь. Но разрешение на временное проживание пенсионерам не дали — нет оснований.

"Мне нужно доказывать, что я являюсь носителем русского языка. Зачем мне это доказывать, если это и так видно?" – говорит Николай Лебедев.

После распада СССР в национальных республиках оказались около 30 миллионов соотечественников — их отправляли строить заводы, поднимать целину, преподавать в школах. Теперь они, их дети и внуки — носители русского культурного кода, часто не говорящие ни на каком другом языке, кроме русского, — фактически уравнены в правах с выходцами из африканских или ближневосточных государств.

"Мы ставим этих русских людей так же примерно, как гражданина Нигерии. Сотруднику бывшего ФМС абсолютно все равно, никакой разницы нет", — пояснил эксперт по вопросам миграции Вячеслав Поставнин.

Российское консульство в одной из постсоветских республик. Очередь желающих вернуться на Родину. У Алексея родители — россияне, живут в Краснодарском крае. Получить паспорт там он так и не смог. "Надо ждать около пяти лет, чтобы получить паспорт. То есть никакие родственные связи не помогают", — говорит Алексей.

У преподавателя физики Калининградского университета Ольги Витренко все уже позади — сбор документов, очереди в Миграционном управлении, переписывание заявлений. Можно просто спокойно работать, зная, что вокруг — свои, а семья, наконец, дома, с которым связь за годы жизни на Украине не терялась никогда.

И еще в тысячах других семей соотечественников, волею судьбы оказавшихся за пределами России. Почти все они — с высшим образованием, способные достигать целей в любых, самых неблагоприятных условиях и чаще всего искренние патриоты своей исторической Родины.

"Они культурно, языково, ментально, с какой точки зрения ни посмотреть, с точки зрения религии, совершенно наши люди. Но мы их мучаем, унижаем в очередях, мы забюрократизировали эту сферу до такой точки отсечения, когда людям проще всего это бросить или быть здесь нелегально, или вернуться к себе", — сказала Маргарита Симоньян, главный редактор RT.

За последние три года Россия отказала 55 тысячам соотечественников, которые пытались стать участниками программы переселения. Приезжающие самостоятельно дежурят у дверей ведомств, за большие деньги сдают экзамены по русскому языку, проходят дорогие медосмотры, платят высокие пошлины за оформление документов.

"Я эти беды вижу и слезы вижу. Бюрократизм, очереди – это действительно присутствует, иногда по нашей вине. Министр поставил задачу искоренить до конца года", — подчеркнула Ольга Кириллова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России.

В Госдуму уже поступил новый законопроект, который должен упростить получение соотечественниками российского гражданства. Именно этого ждут люди, уставшие бороться с бюрократией.

Законодательных инициатив за последние двадцать лет было много — к реальному упрощению процедур они так и не привели. И вот теперь, с принятием новой миграционной Концепции, у миллионов российских соотечественников появилась надежда.

Текст: "Вести недели"

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