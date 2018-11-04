Еще одна страна отозвала признание Косова

Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил от отказе Гренады признать суверенитет самопровозглашенной республики Косово. За последнее время Гренада стала девятым государством, изменившем свое мнение по этой проблеме. Сербия прилагает активные дипломатические усилия, чтобы лишить Косово поддержки стран-членов ООН, пишет РИА Новости. В начале ноября власти Доминики отказались от признания косовской независимости.

Руководство Косово сообщало, что 110 стран признали его суверенитет. В Белграде уверяют, что эта цифра завышена.

Косовско-албанские власти в Косово в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.