Стало известно, в чем польза смены округа Бурятией и Забайкальем

Включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа имеет немало положительных сторон для территорий, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому эти территории входят в состав ДФО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в Дальневосточный федеральный округ входят 11 территорий: две республики (Якутия и Бурятия), четыре края (Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский) три области (Амурская, Магаданская, Сахалинская), а также Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, — говорится в документе.

Решение президента позволит упростить координацию международных проектов транспортной и энергетической направленности, считает политолог Марат Баширов. Также, по словам эксперта, это повысит вовлеченность Бурятии и Забайкалья в федеральную политику. Этому будет способствовать двойной статус Юрия Трутнева — полпреда президента РФ в ДФО и заместителя председателя правительства РФ. Баширов считает это решение "закономерным и справедливым", которое скажется и на финансовом положении регионов.

Региональные политики уже оценили масштаб предстоящих работ по включению регионов в ДФО. "Работа предстоит большая!", — говорит глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он отметил, что вошедшие в округ территории хоть и новые, но очень близкие "в плане взаимоотношения людей", цитирует министра РИА Новости.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов также видит только положительные стороны в решении президента. "Это даст региону эффективные инструменты развития экономики и социальной сферы", — сказал губернатор ТАСС.