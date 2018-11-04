КХЛ. "Автомобилист" одержал 25-ю победу в 26-м матче сезона

В Континентальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. Екатеринбургский "Автомобилист" продолжает победную серию. В этот раз уральская команда на своем льду одержала победу над новосибирской "Сибирью". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Голышев (22-я минута), Найджел Доус (34-я), Алексей Василевский (37-я) и Стефан Да Коста (43-я). У проигравших отличились Александр Шаров (4-я) и Роман Савченко (25-я).

"Автомобилист" одержал седьмую победу подряд и 25-ю в 26 матчах сезона. Екатеринбургский клуб с 50 очками лидирует в Восточной конференции и общей таблице КХЛ. "Сибирь" потерпела четвертое поражений кряду и с 12 очками идет последней на Востоке.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл хабаровский "Амур" – 3:0, "Сочи" в гостях был сильнее челябинского "Трактора" – 4:2.