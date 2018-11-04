Киев ответил на российские санкции арестом судна со своими же моряками

В порту Мариуполя был арестован сухогруз с тремя тысячами тонн трех продукции Алчевского металлургического комбината на борту. Большая часть экипажа судна – украинцы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко счел этот арест ответом на российские санкции, однако на борту сухогруза только один россиянин.

Корабль принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии. Получатель груза – бельгийская компания, так что чем может быть нанесен ущерб России – неясно, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Документ касается 322 физических и 68 юридических лиц.