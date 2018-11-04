Спецназовец притворился связанным и освободил заложницу в банке. Видео

Китайские СМИ обнародовали кадры спецоперации по освобождению заложницы, захваченной злоумышленником в городе Лохэ провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая.

В минувшее воскресенье, 28 октября, мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники 19-летнюю девушку в помещении банка.

Сотрудники полицейского спецназа, прибывшие на место инцидента, вступили в переговоры с преступником и через некоторое время им удалось договориться об обмене заложницы на одного из правоохранителей.

На глазах у злоумышленника полицейский связал руки и ноги своему коллеге, после чего последний буквально поскакал в сторону преступника и его жертвы.

Приблизившись, спецназовец освободил руки из неплотно затянутых пут и бросился на вооруженного мужчину, нейтрализовав его.

Сотрудник полиции получил ранение и был госпитализирован. Сообщается, что он уже идет на поправку.