"Академик Ломоносов" заменит Билибинскую АЭС

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения Верхне-Мунское компании "Алроса" в Якутии. Реализация этого масштабного проекта будет, по словам президента, "способствовать стабильному развитию Якутии и всего Дальнего Востока".

Не меньшее значение для всего Дальневосточного региона имеет первая и пока единственная в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов". Это уникальный, не имеющий аналогов в мире высокотехнологичный проект "Росатома" при научном руководстве Курчатовского института. Сейчас плавучий энергоблок в Мурманске. Загружен ядерным топливом. 2 ноября состоялся физический пуск реакторной установки. Впереди у "Академика Ломоносова" дальнее плавание через Северный Ледовитый океан, в порт постоянного базирования Певек у берегов Чукотки.

Медленно по заданным параметрам поднимается защитная решетка. Датчики посылают сигналы о движении нейтронов. Под руководством физиков идет запуск реактора правого борта. Мы присутствуем при историческом моменте. Физический пуск реактора станции. Показания приборов меняются. Это значит, что реактор оживает. Что происходит внутри?

Символический рабочий запуск грандиозного проекта специалисты "Росатома", Курчатовского института, ОКБМ имени И. И. Африкантова и Балтийского судостроительного завода дают вместе.

Системы безопасности продублированы несколько раз. Все штатные и нештатные ситуации отработаны на суше и в лабораториях. Прежде чем начался вывод ядерной установки на проектную мощность, была создана 3D-модель первой в мире плавучей атомной станции.

Рабочий коридор реакторного отсека. За стеной — сердце станции — реактор. Он состоит из трех частей: двух реакторов и перегрузочного блока. Внутри топливные стержни собраны в кассеты — их 121 штука. Внутренний контур, внешний, теплообменник — все упаковано в защитный короб. Его стена, как бутерброд: два слоя сверхпрочного металла, между ними — бетон. Реактор вырабатывает 80 мегаватт электроэнергии. Этого хватит, чтобы осветить 100-тысячный город.

В чукотском Певеке население пока — пять тысяч. На фоне многовековой истории освоения Заполярья — 85 лет самого северного в мире города — это вроде бы и немного. Но это если мерить годами, а не добытыми ежегодно десятками тонн золота и серебра. Не месторождениями меди, олова, природного газа. Не тысячами уникальных технологических решений для модернизации морского порта.

Пришвартовавшись в Певеке, "Академик Ломоносов" заменит Билибинскую АЭС. Уже готов специальный причал. Он будет держать станцию на расстоянии от берега на жесткой сцепке, чтобы гасить морские волны и штормы.

Корпус энергоблока спроектирован так, чтобы выдержать столкновение с айсбергом, напор семиметровой волны цунами и ветер под 200 километров в час. А еще станция может работать как опреснительная установка. Доковое обслуживание — раз в 12 лет.

После запуска реактора — комплексные испытания. Летом ПАТЭС отправится через весь Ледовитый океан на Чукотку. Сопровождать станцию будут ледоколы.

Ледоколы "Вайгач" и легендарный "50 лет Победы" стоят бок о бок с ПАТЭС. На капитанском мостике — разговор о сокровенной мечте наших моряков — круглогодичной навигации по Северному морскому пути и строительстве заполярных портов.

Расчетный срок службы ПАТЭС — 40 лет. Работа станции покажет, сколько еще плавучих энергоблоков необходимо стране и миру. Интерес к покупке уже проявляют страны Юго-Восточной Азии и Африки. Специалисты рассчитывают, что в ближайшие годы таких ПАТЭС будет семь или восемь. Станция абсолютно автономна, во время вахты работать и жить здесь смогут 150 человек.

Первый в мире плавучий энергоблок по площади — как небольшой северный поселок. Особенно эффектно он выглядит вечером. Рождение реактора — процесс небыстрый еще и из-за очень серьезных требований по экологии. ПАТЭС разработана и построена с таким мощным запасом прочности, что он превышает все существующие требования в несколько раз.

Верхняя палуба станции. Отсюда весь Кольский залив — как на ладони. Вотчина российского Атомного флота. Смотришь и понимаешь: ПАТЭС — это абсолютно новое слово в мировой энергетической экономике. Ее можно поставить в любой точке планеты. То есть получается энергия -всем, а ключи от технологии — у российский ученых.