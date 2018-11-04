Названа причина смерти мальчика, найденного в выгребной яме

Глухонемой мальчик, которого почти сутки искали в Волгоградской области, утонул в выгребной яме. К такому выводу пришли следователи, расследующие трагедию.

Ранее сообщалось, что в субботу, 3 ноября, во время дневной прогулки в городе Михайловка, расположенном в 170 километрах от Волгограда, со двора частного дома пропал глухонемой четырехлетний мальчик. Родители обратились в полицию, немедленно были организованы поиски.

Полицейские и волонтеры прочесывали окрестные лесополосы, водолазы обследовали дно реки Тишанка. Всего более двухсот человек принимали участие в поисках. В полицию поступала информация о том, что мальчика видели в разных концах города. Полицейские изучали камеры видеонаблюдения для установления возможного маршрута передвижения ребенка.

Однако в воскресенье во время повторного осмотра дома и двора, где проживал мальчик с родителями, тело ребенка было обнаружено в сливной яме уличного туалета. Причина смерти ребенка — "механическая асфиксия". Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее в Волгоградской области при аналогичных обстоятельствах погиб шестилетний мальчик. Он упал в бак септика, прикрытого листом фанеры, и утонул.