Трампу могут связать руки

6 ноября в США — важные выборы в Конгресс.

До промежуточных выборов в Конгресс осталось совсем немного, и напряжение достигло максимума. Повсюду — политическая реклама, партийные активисты ходят по домам, а американские президенты — бывший и нынешний — схлестнулись в заочной полемике, да так, что на глазах будто разворачивается альтернативная история.

Все выглядит так, будто Барак Обама идет на третий срок — активно агитирует за демократов — а Дональд Трамп будто все еще бьется за первый. Облетает за день по два-три штата. Чтобы не тратить время зря, Трамп агитирует за республиканцев практически с трапа самолета. Трибуну ставят прямо на рулежной дорожке.

"У нас лучшие показатели по безработице, но радикальные либеральные демократы придумали бы, что на это сказать. Например, давайте обвиним Россию! Конечно, они не скажут, что у них был просто паршивый кандидат", — заявил Трамп.

"Электронные письма Хиллари — это ужасно, кричали республиканцы. Это угрожает национальной безопасности. Но это все — слова! Иначе бы они обеспокоились тем, что нынешний президент говорит по мобильном телефону, когда рядом китайцы и они слушают. А потом он просто оставляет трубку в своей машине для гольфа. У меня вот 8 лет вообще мобильного не было", — сказал бывший президент США Барак Обама.

44-й и 45-й президенты ревностно меряются объемом экономики и размером толпы на митинге. Трамп заметил, что у него народу больше. Обама прозрачно намекнул, что его сменщику верить ни в чем нельзя.

"На своем веку я такого еще не видел, чтобы люди, занимающие высшие государственные посты, с которых дети берут пример, так нагло постоянно бесстыдно врали! И продолжают это делать", — отмтеил Обама.

"Я тут послушал Обаму — все равно делать было нечего, я в самолете летел. Раньше, будучи президентом, он 28 раз говорил: вам не придется менять свою медицинскую страховку, вы сможете ходить к тем же врачам. И что? Все это оказалось враньем!" – сказал Трамп.

За словесной перепалкой не столько личная неприязнь, сколько нерешенные проблемы Америки. Баснословно дорогая и неэффективная система медицинских страховок, нелегальная миграция. Вот и сейчас многотысячная колонна нелегалов из Гондураса и Сальвадора продолжает свой поход на Америку.

Чтобы остановить поток, Трамп заявил, что готов покуситься на Конституцию и отменить 14-ю поправку, которая гарантирует американское гражданство всем, кто родился на территории Штатов. Хотя даже республиканцы признали: права единолично без Конгресса менять основной закон у Трампа нет. Зато во власти президента отдать приказ военным, что он и сделал. Трамп объявил о переброске 5 тысяч солдат и техники для укрепления границы с Мексикой. Операцию назвали "Верный патриот".

"Неужели по мигрантам будут стрелять?" — взорвались СМИ. Но, выждав время, Трамп пояснил: он о имел в виду, что дебоширов будут арестовывать. Демократы обвинили президента и республиканцев в политиканстве.

"Они говорят вам, что величайшая угроза существованию Америки — группка несчастных беженцев в тысяче миль от нас. Они даже разлучили наших храбрых солдат с их семьями ради этого политического трюка на границе. Наши военные заслуживают большего", — сказал Барак Обама.

Лозунг "Построим стену!" вновь на устах. И не только. Учителя одной из школ в штате Айдахо сделали себе костюм на Хэллоуин в виде стены и написали на ней: "Сделаем Америку снова великой". Скандал. 10% населения городка — выходцы из латиноамериканских стран.

Та же тема доминирует в политической рекламе кандидатов-республиканцев. Сейчас у них большинство в обеих палатах Конгресса. По прогнозам, удержать его всюду они не смогут. Особо жаркая борьба предстоит за 48 мест конгрессменов, где шансы претендентов примерно равны. От результатов голосования будет зависеть, кто контролирует нижнюю палату Конгресса.

Впрочем, напряженная гонка и среди сенаторов даже в традиционно республиканских штатах, таких как Миссури или Индиана. Кандидаты делают ставку на жесткость и безжалостность к политическим оппонентам.

Впрочем, у либералов есть своя боевая летчица — тоже кандидат. Эм Джей Хегар — боевой ветеран ВВС и мать. На этих выборах — рекордной количество кандидатов-женщин, в частности, из индейских племен. Коренному населению в Америке до сих пор живется хуже всех. В резервации Навахо — тысячи людей без элементарных удобств. Подключения к электричеству ждут по 15 лет. Столько же — разрешения на постройку дома или традиционного жилища из кедра под названием "хауан". "Я чувствую, что мы забыты. Единственное время, когда о нас вспоминают, — это во время выборов", — сказала одна из жительниц резервации.

В своих бедах винят в основном местные власти, но и Трампа совсем не жалуют. Особенно после того, как он в несколько раз сократил территорию заповедников, и теперь священные для индейцев места стали доступны для геологоразведки и добычи нефти.

Мэрилин уже 35 лет — за рулем школьного автобуса в резервации Навахо. Знает здесь каждую кочку и ждет экологической катастрофы. "Все очень плохо. Заповедники пострадают, надо оставить их в покое. А разработка нефти жизнь моего народа не улучшит", — говорит женщина.

Но в других частях штата Юта, которые населяют уже белые американцы, в основном мормоны, Трампа благодарят. И ждут новой нефтяной лихорадки. В том числе в связи с инновационными способами добычи.

Асфальтный хребет штата Юта называют так из-за залежей нефтеносной породы. Если раньше добыть из нее углеводороды было невозможно, то сейчас появилась технология, которая позволяет буквально выжимать нефть из камня. Первый завод, где обкатывается эта технология, уже построен.

Трамп провозгласил сделать Америку великой энергетической державой. Впрочем, реализации этого и многих других амбициозных планов президента США могут помешать как раз выборы в Конгресс. Если республиканцы лишатся большинства хотя бы в одной палате, это во многом свяжет руки Дональду Трампу на все оставшиеся два года его президентства.