"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в южном дерби

В Краснодаре матчем между местным одноименным футбольным клубом и "Ростовом" продолжился 13-й тур Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил бразильский нападающий Ари (16-я и 72-я минуты). У гостей отличились Эльдор Шомуродов (6-я) и Сверрир Ингасон (81-я).

Отметим, что за встречей на стадионе наблюдали 34652 болельщика.

Ничья не изменила положение команд в турнирной таблице. "Краснодар" с 23 очками остался на третьем месте. "Ростов" с 22 баллами располагается на четвертой строчке.