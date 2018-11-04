На Украине придумали очередной план возвращения Крыма

Крым не вернуть в состав Украины в ближайшие 20 лет, считает бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун.

Он считает, что Украине необходимо обратиться в международный суд, чтобы компенсировать убытки. Хотя крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, страна потеряла триллионы. Впрочем, политик не исключает, что спустя какое-то время крымчане захотят вернуться и через десять лет сами проведут референдум

Но для такого поворота событий необходим высокий экономический уровень развития.

О компенсациях уже заявляла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В Госдуме назвали ее слова предвыборным блефом, передает РИА Новости.