Хачанов победил Джоковича в финале турнира Masters в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем престижного турнира серии Masters, который завершился в Париже. В финале соревнований, призовой фонд которых составляет более 4,8 миллиона евро, россиянин обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова, который занимает 18-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин не был посеян на турнире, Джокович же являлся второй ракеткой соревнований.

