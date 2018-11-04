Хачанов победил Джоковича в финале турнира Masters в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем престижного турнира серии Masters, который завершился в Париже. В финале соревнований, призовой фонд которых составляет более 4,8 миллиона евро, россиянин обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова, который занимает 18-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин не был посеян на турнире, Джокович же являлся второй ракеткой соревнований.

Отметим, что турниры серии Masters являются третьими по рангу в календаре сезона. Престижнее лишь победы на одном из турниров Большого шлема и Итоговом турнире.

Хачанов выиграл четвертый в карьере турнир АТР в одиночном разряде. При этом три победы были одержаны в этом сезоне. Ранее российский теннисист становился чемпионом московского Кубка Кремля и турнира в Марселе.