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4 ноября 201820:20

"Полуканцлер" и мини-Меркель: уйти красиво может не получиться

Автор: Дмитрий Киселёв

Наверное, центральным событием Европы на прошедшей неделе стало заявление Ангелы Меркель о том, что она не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году. Звучит как личное решение, но на самом деле оно принято, как говорится, под давлением народных МАСС, которые регулярно, раз за разом на земельных выборах в Германии выражают Ангеле Меркель и ее партии все меньшее и меньшее доверие.

Меркель — политический долгожитель Европы. Она у руля уже 13 лет. Долгое время ее называли в Германии "мамочкой", связывая с ней надежды на защиту и развитие как страны, так и Европы. А сейчас, когда Меркель вдруг сама "сдулась" и ждать уже от нее нечего, вдруг стали писать, что она — худший канцлер в истории Германии.

И действительно. С Россией разругалась, предав столь успешную восточную политику своих предшественников. На высокую орбиту ее запустил канцлер Гельмут Коль — тот самый, при ком Германия объединилась. Коль даже называл ее "моя девочка", но она предала и его.

Меркель почему-то поставила на американцев. Но те вели себя с Меркель неискренно, прослушивали ее телефон, а потом и вовсе Трамп отказался от Меркель, ввел санкции на сталь и алюминий из Европы, в грубой форме потребовал больше платить в НАТО и больше покупать американского оружия. В ответ Меркель заявила, что Европа должна встать на собственные ножки, но дальше слов не пошло. Не смогла.

Евросоюз усилиями Меркель оказался глубоко расколот. Ее фатальным решением 2015 года стало приглашение мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. При этом Меркель ни с кем не посоветовалась — ни с парламентом, ни со своим народом, ни с европейскими коллегами. Она всех поставила просто перед фактом, что Германия делает так и другие тоже должны делать так. Сейчас, оглядываясь назад, уже ясно, что если бы не иммиграционная политика Меркель, то у референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016-м мог бы иметь другой результат.

При Меркель Евросоюз стал разваливаться. И очень болезненно. Проблему Brexit урегулировать уже не успеть. И жесткий выход Великобритании еще неизвестно, как переварить. Добавим сюда трения внутри ЕС с Венгрией, Польшей, Австрией и Италией. Все непросто.

А чего стоит поддержка Меркель госпереворота на Украине, офшорного олигарх-президента Порошенко и нынешнего киевского режима со всей его коррупцией, убийством и преследованием журналистов, обнищанием народа. Вот он — горький сухой остаток от Меркель. Успеет ли она его разбавить хоть чем-то хорошим? Пока такая возможность не просматривается.

Автор: Михаил Антонов

После объявления об отказе баллотироваться на пост лидера Христианско-демократического союза Ангела Меркель услышала в свой адрес много едких эпитетов, какими обозначают политика, сходящего со сцены. Из нового – "полуканцлер".

Давно запланированная поездка в Киев оказалась кстати: где еще так подобострастно сопереживали бы ее проблемам — проблемам последнего европейского лидера, которому есть дело до Украины? Поездка получилась серенькая, ажиотажа не вызвала. Даже газета Bild поленилась возмутиться цветами, которые Порошенко подарил Меркель Но хорошо все-таки вырваться на денек туда, где искренне недоумевают, почему она решила сдать позиции, где не будут вникать в детали.

"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам, которые, возможно, имеют другие мысли, чтобы они могли подготовить партию к следующим выборам", — заявила Ангела Меркель.

На самом деле была бы ее воля, она и следующие 18 лет готовила бы партию к выборам. Но партия — против. После двух провальных избирательных кампаний — в Баварии и Гессене — у Меркель было немного шансов переизбраться на съезде в декабре — самое время уйти по собственному желанию.

"Ей самая большая опасность грозит не от того, что христианские демократы будут проигрывать на местных выборах, все равно они остаются в ближайшие четыре года в иерархи, но она может проиграть внутрипартийную борьбу и войну, и этого она испугалась и решила поделиться властью с кем-то другим", — отметил политолог Александр Рар.

Меркель уходит, чтобы остаться. Пусть "полуканцлером", но до федеральных выборов 2021 года: так будет красиво для истории — вот главное, что ее теперь заботит.

И это уже не политика, это совсем не то, что 14 лет назад руководило ее предшественником Герхардом Шредером. В 2004 Шредер, отстаивая программу трудовой и социальной реформы "Агенда-2010", которая выводила экономику Германии на траекторию роста, но в момент ее принятия критиковалась социал-демократами из-за консервативного характера, тоже передал власть в партии соратнику Мюнтеферингу.

В отличие от Шредера Меркель своим маневром не отстаивает даже миграционный курс, который три года назад сломал плавный ход ее биографии, — ничего, кроме личных амбиций.

Тем больнее бьют по ней слова, произнесенные ей же 14 лет назад в адрес Шредера, — архивы жутко злопамятны. "Как можно управлять такой страной, как Федеративная Республика Германия, когда больше нет контроля над своей собственной партией, над социал-демократами?" — заявила тогда Меркель.

Контроль над партией — один, возможно, ключевой, из факторов, влияющих на то, как долго Меркель сможет еще оставаться канцлером. Кто станет преемником — вокруг этого разворачивается явная и подковерная борьба, которая разрешиться на съезде. И как бы Меркель ни старалась дистанцироваться, ей не может быть все равно, кого выберут 7-9 декабря в Гамбурге.

"Чтобы обеспечить себе тыл в партии, она будет, хотя не признает этого, всеми силами проталкивать на пост председателя партии своего человека — госпожу Аннегрет Крамп-Каренбауэр", — уверен Александр Рар.

Аннегрет Крамп-Каренбауэр — возможно, так зовут следующего лидера ХДС. Значит, это может быть имя следующего канцлера Германии, и в этом случае ее уже неловко будет называть просто "АКАКА", как делает немецкая пресса сейчас. "АКАКА" руководит секретариатом ХДС, за ней административный ресурс, и она копирует спокойный и неяркий стиль Меркель.

К несчастью для канцлера, партия может не захотеть мини-Меркель. И у ХДС есть на выбор более боевитые, напористые претенденты. Например, министр здравоохранения Йенс Шпан — сторонник возвращения партии к консервативным корням, который дружит с послом США. Гей-семьями.

Но больше шансов все-таки у Фридриха Мерца, возвращающегося в большую политику из бизнеса: в течение последних 9 лет Мерц был много где и много кем, в том числе и председателем наблюдательного Совета немецкого отделения глобального инвестиционного фонда Black Rock. Мощь, стоящих за ним активов в 6,3 триллиона долларов, ощущается в медиапространстве.

Мерц — во всех новостях, как второе пришествие Modern Talking, и за его внешнем миролюбием чувствуется готовность и способность перетряхнуть всех и все.

"Я твердо убежден, что в изменившейся обстановке Ангела Меркель и я сойдемся и сработаемся. В той степени, в которой мы это вместе оценим", — заявил Мерц.

Есть и менее брутальные и яркие теневые кандидаты, которое могут внезапно "выстрелить" в результате консенсуса внутрипартийных группировок. Например, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Впрочем, человек, считающий, что в Германии есть запрос на продолжение политики Меркель без Меркель, вряд ли будет прочным бампером для канцлера.

Да и само по себе коалиционное правительство, которое хочет и дальше возглавлять Меркель, висит на волоске. Младшие партнеры — социал-демократы, от которых из-за многолетнего сотрудничества с ХДС осталось одно название — "Народная партия" — близки к бунту. У них тоже в декабре съезд — плюнуть на все и выйти.

И сразу новые досрочные выборы, которые могут оказаться решением и для самих христианских демократов, например, в случае дальнейших неудач на земельном уровне — в мае выборы в Бремене, в следующем сентябре — в Бранденбурге, и, что еще страшнее, — в Саксонии. Исходя из этого, у Ангелы Меркель явно больше шансов не уйти красиво, а быть списанной в политический утиль значительно раньше 2021 года.

Впрочем, прошедшие 29 октября дни оставили ощущения, что на самом деле это уже случилось, что, отказавшись от борьбы, Меркель стала как-то резко неинтересна, несмотря на то что была со страной, работала на нее, как могла, последние 13 лет. Но вот есть новые люди, какие-то группы людей, от воли и настроения которых теперь полностью зависит судьба канцлера, которые будут по отношению к ней абсолютно безжалостны. Правильно говорят: уходя — уходи.

Текст: "Вести недели"

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