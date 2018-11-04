Мединский и Кибовский дали старт "Ночи искусств"

В России стартовала Ночь искусств. Торжественную церемонию, символизирующую начало акции, которая пройдет по всей стране в ночь с воскресенья на понедельник, открыли в Российском национальном музее музыки в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский и глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В этом году акция проходит под девизом "Искусство объединяет". В мероприятии примут участие не только музеи, но и театры, библиотеки, выставочные залы, напомнил Мединский.

Кибовский отметил, что в столице "Ночь искусств" проходит под знаком двух поколений — большинство мероприятий ориентированы на аудиторию до 25 и старше 75 лет. В акции примут участие несколько десятков площадок, запланированы сотни мероприятий.

Из интересных концертов, которые советует посетить глава столичного департамента культуры, — выступление хора Сретенского монастыря на Киевском вокзале и концерт солистов шоу "Голос 60+.

Накануне "Ночи искусств" в "Манеже" открылась выставка "Сокровища музеев России", где представлены около 280 произведений из 50 регионов. Один из центральных экспонатов выставки — икона Божией Матери "Умиление" из Псково-Печерского монастыря. В День народного единства выставку посетил президент РФ Владимир Путин.