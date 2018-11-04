Тренер "Зенита" Семак: Паредес будет наказан за удаление в матче с "Ахматом"

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал победу команды над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-бело-голубых".

"В целом, абсолютно рабочий результат, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — Самое важное — победа. Победы даются непросто, но никто и не ждет подарков".

Кроме того, наставник санкт-петербургского клуба прокомментировал удаление аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Игрок получил вторую желтую карточку на 83-й минуте, совершив грубый и неоправданный фол.

"По наказанию для Паредеса. Наказание будет, конечно, потому что он ставит в сложную ситуацию команду, – добавил Семак. — Справляются ребята: и за себя, и за него отрабатывают. Но это поступок, с которым нужно бороться, и на который нужно реагировать".

После победы "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу.