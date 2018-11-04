Киеву подсказали, как можно снова оказаться с Крымом в одном государстве

Скорее Украина попросится в состав России, чем Крым захочет присоединиться к ней вновь, уверен сенатор от полуострова Сергей Цеков.

Ранее бывший депутат Верховной рады, экс-прокурор Святослав Пискун заявил, что крымчане через десять лет созреют для нового референдума, на котором будут голосовать за вхождение в состав Украины, однако для этого нужна высокая экономическая осознанность.

Цеков же считает, что Украина, пройдя все болезни роста, поймет, что ее будущее неразрывно связано с Россией. И такое решение об объединении уже принималось – в 1654 году, передает РИА Новости.