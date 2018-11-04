"Годунов" на "России 1": точность — в деталях

Долгожданная премьера на телеканале "Россия 1". 5 ноября в 20:30 начнется показ многосерийного фильма "Годунов". Конец XVI века. Начало Смутного времени. На кону — судьба Российского государства. В исторической драме снялись звезды российского кино первой величины: Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Анна Ковальчук и многие другие. Не пропустите! Премьера – только на телеканале "Россия 1". В Интернет фильм выкладывать не планируется. Как снимали масштабную историческую сагу?

От устройства на опричную службу до собственного воцарения на престол — судьба Бориса Годунова — в изломе русского Средневековья. После смерти царя Иоанна страна лежит в руинах. Молодой, энергичный Годунов встает у руля государства. Сначала — при формальном правлении сына Грозного Федора. А зимой 1598-го, когда московская династия Рюриковичей прервалась навсегда, созванный Патриархом Земский Собор выбирает Бориса на царство.

"Он боролся со взятками, с казнокрадами, ввел фискальство, но, к сожалению, сделал только хуже. Продолжали давать взятки, но только более изощренно", — рассказал исполнитель главной роли, народный артист России Сергей Безруков.

Игра, ставка в которой больше, чем жизнь, сам факт существования государства Российского. В этом фильме нет места вымыслу — только историческая правда, и последние дни Ивана Грозного откроют тирана с неожиданной стороны.

"Он был очень образованный человек, прекрасно играл в шахматы, знал иностранные языки. У него даже есть своя молитва, которую он создал", — отметил народный артист России Сергей Маковецкий.

Многочасовой пластический грим — только глаза да голос — выдают Сергея Маковецкого в роли царя Иоанна Грозного.

Собирались только звезды. Даже в небольших ролях. В увлекательное путешествие по переломной для государства эпохе отправились: Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, Виктор Сухоруков, Анна Михалкова, Владимир Стеклов, Ирина Пегова. Жену Годунова Марию играет Светлана Ходченкова, кареглазая и рыжеволосая. Современники про нее писали: у этой женщины сердце Семирамиды.

"Все, что делала моя героиня, — ради любимого мужа, чтобы он стал тем, кем стал в итоге", — признается заслуженная артистка России Светлана Ходченкова.

Красивая, но нелегкая актерская ноша и зимой и летом, играть в полном средневековом обмундировании, которое весит от 6 до 8 килограммов. Без художественной достоверности невозможна историческая правда. Для "Годунова" ученые консультанты, реквизиторы материал собирали, как в кино прежде не делали.

Пуговицы из янтаря украшают одеяние Марии Скуратовой-Бельской. А какие ткани роскошные, вручную расшитые по эскизам XVI века! Головные уборы оторочены натуральным мехом, такие, кстати, носили даже летом. Точность — в деталях: на создание костюмов для исторической саги ушло 5760 часов!

Сыграть Малюту Виктор Сухоруков мечтал всю жизнь. Роль пришла в 66. Душегуб получился не шаблонный. "На три поколения хватит гневности ко мне, как к Малюте Скуратову, а может быть, даже и к актеру Виктору Сухорукову", — сказал народный артист России.

Годунов будет строить города, восстанавливать крепости, даст и выполнит обет 5 лет не проливать кровь, покажет себя прогрессивным правителем, пока народная любовь не сменится ненавистью. Три года подряд в землях — неурожай. Ставший мнительным Борис увидит в этом кару небесную. После его смерти страна погрузится в великую смуту.

"Борис Годунов мог бы стать выдающимся правителем в истории России, но он только сделал заявку на это. И тут начались бедствия, которые он не сумел преодолеть. Ему не хватило определенных лидерских качеств. Это был мастер интриги, человек очень умный, тонкий, знавший страну, но ему не хватало того, что называется харизмой", — подчеркнул Николай Борисов, соавтор сценария, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

"Он делал дела важные для страны. Боролся с казнокрадством, организовал первый Патриарший престол в России. Если судить по фактам, то это был чуть ли не один из лучших царей в нашей стране, потому что он проделал эти реформы задолго до Петра Первого. И они были менее кровавыми", — рассказал режиссер Алексей Андрианов.

Одновременно с делами государевыми Борис ведет и свою личную войну. Кольцо интриг боярских кланов смыкается. И, конечно, одна из главных исторических загадок — пушкинские "мальчики кровавые в глазах": мог ли Годунов приказать убить последнего из Рюриковичей — Димитрия?

"Говорить о том, что убийство было выгодно, историки тоже склоняются к тому, что особой угрозы и не было", — сказал Сергей Безруков.

Пожалуй, самый известный портрет Бориса Федоровича Годунова — изображение XVIII века. К реальному облику первого избранного царя оно никакого отношения не имеет. Но историческая кинолетопись обещает подлинный и глубокий взгляд на самого Годунова и на Средневековую Русь. И пропустить такую премьеру просто невозможно. Смотрите вместе со всей страной и только в эфире телеканала "Россия 1".