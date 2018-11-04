В Москве и области из-за тумана объявили "желтый" уровень опасности

В Москве и области ожидается сильный туман, в связи с чем объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По данным синоптиков, он продлится до 9 утра понедельника.

Влажность воздуха в столичном регионе составляет около 70 процентов, а температура – порядка плюс 5 градусов, передает "Россия 24".