ЧП с затопленным мостом в Ростове: подробности

С Зеленого острова в Ростове-на-Дону, изолированного из-за частичного обрушения понтонного моста, вывезли 320 человек.

Транспортировка осуществлялась на лодках.

Ранее сообщалось, что часть моста на остров, где обустроена зона отдыха, обрушилась. Произошло затопление двух пролетов.

Сейчас ожидается прибытие техники для подъема затонувших секций, идет работа по откачке воды.

На месте работает МЧС России.

Пострадавших нет, передает ТАСС.