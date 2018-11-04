Авиакатастрофа над Оттавой: столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в небе над столицей Канады, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на полицию Оттавы.

В результате инцидента, произошедшего на западной окраине города, один из самолетов — меньшего размера — потерпел крушение. Другое воздушное судно сумело вернуться в Международный аэропорт Оттавы и благополучно приземлилось.

Телеканал уточняет, что в результате летного происшествия один человек получил серьезные травмы. Полиция пока отказывается комментировать инцидент.