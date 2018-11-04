Умер один из создателей компании-лидера индустрии роскоши LVMH

На 88 году жизни умер один из создателей французской корпорации моды LVMH Алан Шевалье.

Благодаря уму и целеустремленности Шевалье Франция оказалась на первом месте в мире роскоши, говорится в заявлении Елисейского дворца​​​, передает РИА Новости.

Шевалье – выходец из Алжира, он всегда оставался верным своей родине. Долгие годы возглавлял компанию Moet Hennessy, которая потом присоединилась к Louis Vuitton. Далее корпорация LVMH перешла под руководство Бернара Арно.