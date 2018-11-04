4 ноября 201823:54
Дмитрий Медведев начал трехдневный визит в КНР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров. После Шанхая глава российского правительствапосетит Пекин, где пройдут его переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
Планируется, что в рамках очередной регулярной встречи глав правительств России и Китая Дмитрий Медведев и Ли Кэцян обсудят ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества, а также рассмотрят ход реализации совместных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, научных исследований и инноваций, сообщает "Интерфакс".
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