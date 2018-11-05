В Москве сошлись в рукопашной посетители и охранники ТЦ "Европейский"

В московском торговом центре "Европейский" произошла переросшая в драку ссора между посетителями и сотрудниками охраны. На место происшествия была вызвана полиция.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего и число участников конфликта, передает ТАСС. По предварительным данным, в нем приняли участие не менее десяти человек.

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что причиной драки стало нежелание одного из посетителей торгового центра оплачивать парковку. Он подчеркнул, что развитие конфликта было пресечено сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия по вызову.