Тренер "Арсенала" Кононов возглавит "Спартак" 12 ноября

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в ближайшее время возглавит столичный "Спартак". Вместе с ним в стан красно-белых перейдут и специалисты, которые в настоящий момент трудятся в штабе "канониров".

Как сообщает "Спорт-экспресс", 52-летний Кононов уже 12 ноября приступит к работе в спартаковском клубе в качестве главного тренера.

Напомним, что "Спартак" сейчас возглавляет испанец Рауль Рианчо. Под его руководством красно-белые уступили 4 ноября екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.