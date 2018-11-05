Два человека погибли при взрыве в Тель-Авиве.

В израильском Тель-Авиве в результате взрыва автомобиля погибли два человека. По данным местной полиции, инцидент носит криминальный, а не террористический характер.

Местные правоохранители уточнили, что один автомобиль взорвался на тесте происшествия, еще одни загорелся. Погибшие – мужчины в возрасте около 30 лет, сообщает РИА Новости.