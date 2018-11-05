Россиянки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

Женская сборная России на этапе Кубка мира по шорт-треку в Калгари добилась победы в эстафете на дистанции 3000 метров. В составе российской команды золото завоевали Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич.

Женская сборная России финишировала с результатом 4 минуты 3,925 секунды. Второе место досталось представительницам Южной Кореи (4.03,966). Команда Канады стала третьей (4.05,267).

Следующий этап Кубка мира по шорт-треку состоится 9-11 ноября в американском Солт-Лейк-Сити.