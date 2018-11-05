После того, как на острове Сицилия были обнаружены тела девяти членов одной семьи, в том числе, троих детей, число жертв наводнений в Италии возросло до 30. Всего на острове в результате разгула стихии погибли 12 человек.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини после обследования пострадавших районов заявил, что для обеспечения безопасности национальной территории требуется 40 миллиардов евро, и пообещал собрать и израсходовать эту сумму. При этом он выразил надежду на то, что Евросоюз не обвинит его в перерасходе средств, передает "Интерфакс".

Ранее Европа уже выступала с возражениями по поводу предлагаемого Италией бюджета, который, по оценкам ЕС, усугубит и без того огромный дефицит страны.