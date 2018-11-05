Хачанов остановился в шаге от первой десятки рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-ю строчку после победы на турнире "Мастерс" в Париже. Возглавил рейтинг серб Новак Джокович, обошедший испанца Рафаэля Надаля.

Россиянин Даниил Медведев уступил одну позицию, опустившись на 16-е место. В топ-100 расположились еще два представителя России – Андрей Рублев (68-е место) и Евгений Донской (97-е).

А вот как полностью выглядит первая десятка обновленного рейтинга АТР: Новак Джокович (Сербия) — 8045 очков, Рафаэль Надаль (Испания) — 7480, Роджер Федерер (Швейцария) — 6020, Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300, Александр Зверев (Германия) — 5085, Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310, Марин Чилич (Хорватия) — 4050, Доминик Тим (Австрия) — 3895, Кей Нисикори (Япония) — 3390, Джон Изнер (США) — 3155.