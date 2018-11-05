НХЛ. Наместников помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

Матчем между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Баффало Сэйбрз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда одержали победу со счетом 3:1. Голевой передачей в этой встрече отметился россиянин Владислав Наместников.

В составе победителей дубль оформил Джимми Веси. Еще одна шайба оказалась на счету Нила Пионка. У проигравших единственный гол организовал Конор Шири.

Еще в одной встрече дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях взяла верх над "Оттавой Сенаторз" в овретайме со счетом 4:3. Российские хоккеисты "молний" Никита Кучеров и Михаил Сергачев отличиться не смогли.