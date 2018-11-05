Взрывы в Багдаде: 6 погибших

Прогремевших в минувшее воскресенье вечером в Багдаде серия взрывов унесла жизни шести человек, преимущественно, мирных горожан. Еще несколько человек получили ранения.

Ответственность за террористическую атаку пока никто на себя не взял, передает "Интерфакс".

РИА Новости уточняет, что одно взрывное устройство сработало неподалеку от площади Аден на севере столицы Ирака, еще три — на востоке города. Пятый взрыв прогремел на севере Багдада, еще один — неподалеку от магазинов на юге города.