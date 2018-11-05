5 ноября 201806:34
В Швеции 8 человек ранены в перестрелке
На юго-западе Швеции в небольшом городе Мёльнлюкке восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой на вечеринке.
Сотрудники местной полиции арестовали по обвинению в покушении на убийство 13 человек. По данным шведских СМИ, ссылающихся на прокуратуру, возможно, что стрельба была связана со столкновением двух банд байкеров, одна из которых имеет отношение к мотоклубу "Ангелы ада", передает РИА Новости.
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