В Швеции 8 человек ранены в перестрелке

На юго-западе Швеции в небольшом городе Мёльнлюкке восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой на вечеринке.

Сотрудники местной полиции арестовали по обвинению в покушении на убийство 13 человек. По данным шведских СМИ, ссылающихся на прокуратуру, возможно, что стрельба была связана со столкновением двух банд байкеров, одна из которых имеет отношение к мотоклубу "Ангелы ада", передает РИА Новости.