Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью современной мировой экономики

Выступая на открытии Китайской импортной выставки в Шанхае, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции и протекционизм стали реальностью современной мировой экономики, и этому необходимо противостоять.

Клава кабинета подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг. "Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям", — сказал он.

Как сообщалось, в эти дни Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в КНР, напоминает ТАСС. В Шанхае он принимает участие в открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров. В ходе церемонии открытия выставки он поздравил участников, отметив масштабность события. Как напомнил российский премьер, представители 130 стран приехали в Шанхай, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.