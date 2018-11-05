НХЛ. "Анахайм" огорчил Панарина и прервал семиматчевую серию поражений

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Анахайм Дакс" в овертайме обыграл "Коламбус Блю Джекетс" и прервал семиматчевую серию поражений.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Дакс". В составе победителей хет-трик оформил Кэм Фаулер (30, 39 и 61-я минута)​​​. У проигравших дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа (24-я и 60-я).

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский остался в запасе. Российский нападающий Артемий Панарин баллов за результативность не набрал.