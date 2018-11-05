Рухани: Иран продолжит продавать свою нефть

Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на санкции США, пообещал иранский президент Хасан Рухани. Выступление президента Ирана транслировал государственный телеканал Press TV.

Сегодня, 5 ноября, вступили в силу санкции США в отношении Ирана, они касаются экспорта нефти, финансовых операций, энергетики и судоходства. В списке — более 600 компаний и физических лиц. По словам президента США Дональда Трампа, данными санкциями он пытается добиться нового соглашения по ядерной сделке. Вашингтон заявил о цели свести экспорт иранской нефти к нулю и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

В мае Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает РИА Новости. Он также сообщил о восстановлении всех антииранских санкций США, в том числе вторичных — то есть, действующих в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций против Ирана США вновь ввели в действие с 7 августа.

Трамп также пригрозил вводом санкций против Евросоюза и банковской системы Swift, если они продолжит сотрудничать с Тегераном. В Брюсселе же подчеркнули, что будут соблюдать соглашение с Ираном, и в очередной раз назвали действия США незаконными.