Рассмотрение апелляции на выдачу россиянина Винника во Францию отложено
Верховный суд Греции Ареопаг отложил до 19 ноября рассмотрение апелляции адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче гражданина России Александра Винника во Францию. Французы обвиняют его в краже личных данных и вымогательстве.
Причиной переноса слушаний стала болезнь прокурора, участвующего в деле, передает РИА Новости. Заседание суда в Афинах длилось не более трех минут: не были даже выслушаны заявления адвоката Тимофея Мусатова, вызванного в суд в качестве свидетеля защиты, и других защитников Винника. Намеченный на 6 ноября допрос россиянина французскими следователями в Салониках отменен, новую дату назначат дополнительно.
IT-специалиста Александра Винника арестовали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, обвиняющих его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют BTC-E, ныне уже несуществующую. С тех пор он находится в греческой тюрьме, где его пытались отравить.
Выдачи Винника помимо США добиваются власти Франции, где россиянин никогда не был, и России. 13 июля этого года суд первой инстанции в Салониках постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции Винника по европейскому ордеру. Защита обжаловала это решение.
В конце июля суд в Салониках удовлетворил уже второй запрос российской Генпрокуратуры об экстрадиции Винника из Греции в Россию. В начале сентября такое же решение принял Верховный суд Греции.
Таким образом, на данный момент имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника: по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Греции Михалис Калогиру.
За время своего содержания в греческой тюрьме Александр Винник также обращался с просьбой о политическом убежище в Греции и написал в правоохранительные органы России несколько заявлений о явке с повинной.
Защита Винника между тем требует отменить выданный Францией 15 июня европейский ордер на его арест. Париж обвинил россиянина во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления до 14 июня 2018 года — то есть, прямо из греческой тюрьмы.
По словам Тимофея Мусатова, сторона защиты считает, что с сегодняшнего дня этот ордер не действует, так как его действие обжаловано, а уголовное дело во Франции в отношении его клиента отсутствует. Французский адвокат 19 октября обратилась с просьбой предоставить доступ к следственному делу, затем 22 и 23 октября повторила просьбу к следственному судье. На это был получен отказ на том основании, что Винник не находится под следствием.
При этом в изданном французскими властями решении о дополнительном европейском дознании от 23 августа 2018 года Винника называют подследственным, что по закону дает адвокату право ознакомиться с делом и приступить к защите, добавил Мусатов.
"Это европейское дознание удивительно и противоречиво, — говорит адвокат. — Французы не могут определиться с процессуальным статусом Винника. В документах, переданных в Грецию, он фигурирует как подследственный, а во Франции этот статус не подтверждают. Причиной выдачи европейского ордера об аресте остается только информация о преступлениях, переданная французам американским следствием, на основании которой они, не проверив, выдали ордер".
Также, по словам Мусатова, европейский ордер на арест, предусматривающий упрощенную процедуру ареста и выдачи гражданина, нарушает статью 13 Европейской конвенции о правах человека: он не дает возможности человеку обжаловать свой арест, нарушает право на информацию об обвинении, чтобы подготовиться к защите.
Сложившуюся ситуацию с европейским ордером на арест Винника Тимофей Мусатов характеризует как абсурд и судебный произвол. Греческий же суд, по словам адвоката, не принимает во внимание те факты, которые он уже установил.
Также, по его словам, состав суда Ареопага по делу Винника незаконен: апелляцию на французский запрос в числе прочих рассматривают трое судей, уже выносивших положительное решение по выдаче Винника в США. Та же и председатель суда, поэтому суду будет заявлен отвод.
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