Сеул обсудит с Москвой визит президента Путина в Республику Корея

К концу этого года или в начале 2019-го Сеул начнет полномасштабное обсуждение с Москвой планов визита президента России Владимира Путина в Республику Корея. Об этом, передает РИА Новости, рассказал журналистам посол Южной Кореи в России У Юн Гын.

Предполагается, что визит Владимира Путина в Южную Корею состоится в первой половине будущего года. Договоренность о нем была достигнута на прошедших в Москве в июне переговорах Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В администрации президента и МИД Южной Кореи заявили, что пока не располагают информацией относительно ожидаемого визита Путина. Ранее о том, что Владимир Путин принял приглашение президента Мун Чжэ Ина посетить Южную Корею, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.