Пенсионер из Волгограда лишился 600 тысяч рублей, поверив мошенникам в Интернете

Пожилой житель Волгограда лишился сбережений на сумму 600 тысяч рублей, поверив обещаниям высокой прибыли на брокерском интернет-сайте. Администратор сайта обещал 65-летнему пенсионеру хорошую прибыль от изменения курса электронных денег.

Волгоградец 29 октября зарегистрировался на сайте и перевел 600 тысяч рублей по предоставленным ему реквизитам электронного счета. Однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих денег он не дождался, сообщили РИА Новости в Главном управлении МВД по Волгоградской области.

Обманутый пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".