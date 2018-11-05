Фрегат "Адмирал Макаров" отправлен в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" отправлен в Средиземное море для действий в составе постоянного соединения ВМФ России, пишет "Интерфакс".

Фрегат вышел из Севастополя, перед походом проведя учения по запуску крылатых ракет "Калибр-НК", которыми вооружен корабль.

"Адмирал Макаров" — новейший фрегат проекта 11356. Вооружен ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190, зенитной артиллерией.